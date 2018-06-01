 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован окончательный состав национальной сборной Германии для чемпионата мира

    Некоторые футболисты не попали в состав

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Немецкий футбольный союз преждевременно обнародовал имена футболистов, попавших в окончательный состав для чемпионата мира в России. 

    Как сообщает Report, в список из 23 человек не попали вратарь французского ПСЖ Кевин Трапп, защитник "Байера" Джонатан Та, полузащитник "Баварии" Себастьян Руди и нападающий "Фрайбурга" Нильс Петерсен. 

    Вратари: Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

    Защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Гектор ("Кельн"), Марвин Платтенхардт ("Херта"), Антонио Рюдигер ("Челси").

    Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Сами Хедира ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Леон Горецка ("Бавария"), Месут Озил ("Арсенал").

    Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тимо Вернер ("Лейпциг").

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi