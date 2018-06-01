Обнародован окончательный состав национальной сборной Германии для чемпионата мира

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Немецкий футбольный союз преждевременно обнародовал имена футболистов, попавших в окончательный состав для чемпионата мира в России.

Как сообщает Report, в список из 23 человек не попали вратарь французского ПСЖ Кевин Трапп, защитник "Байера" Джонатан Та, полузащитник "Баварии" Себастьян Руди и нападающий "Фрайбурга" Нильс Петерсен.

Вратари: Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Гектор ("Кельн"), Марвин Платтенхардт ("Херта"), Антонио Рюдигер ("Челси").

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Сами Хедира ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Леон Горецка ("Бавария"), Месут Озил ("Арсенал").

Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тимо Вернер ("Лейпциг").