 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Немецкие фанаты заказали 800 билетов на матч с Азербайджаном

    Билеты подарят на день рожденье фан-клуба, который был учрежден 29 марта 2003 года

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Фан-клуб национальной сборной команды Германии по футболу заказал 800 билетов на отборочный групповой матч чемпионата мира 2018 года между Азербайджаном и Германией.

    Как сообщает Report, в связи с этим было сделано обращение в Немецкий футбольный Союз (DFB).

    Одна из известных компаний взяла на себя оплату их билетов и путевые расходы. Этот жест был сделан как маленький подарок на день рожденье фан-клуба, основанного 29 марта 2003 года.

    Аналогичный шаг был также принят по случаю 10-й годовщины фанатной группы. В марте 2003 года фанаты бесплатно поехали на матч между Германией и Казахстаном, который проходил в Астане.

    Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Германии в рамках оборочного этапа ЧМ-2018 состоится 26 марта на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 22:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi