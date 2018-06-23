Неймар объяснил, почему расплакался после победы над Коста-Рикой

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Бразилии Неймар на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» объяснил, почему расплакался после финального свистка в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Коста-Рики (2:0).

«Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Это были слёзы радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь! Мечта остаётся, не мечта, а цель!» – написал Неймар, передает Report.

Сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы E. В последнем туре команда Тите сыграет с Сербией (27 июня, Москва).