Названо количество билетов, проданных гражданам Азербайджана на ЧМ-2018

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Названо количество билетов, проданных гражданам Азербайджана для предстоящего в России чемпионата мира 2018 года по футболу.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе ФИФА.

Отмечается, что граждане страны до сих пор приобрели в высшей футбольной структуре 500 билетов.

Однако, с учетом того, что продажа билетов продлится до 15 июля, данная цифра может измениться.

Отметим, что ЧМ-2018 стартует 14 июня. Матчи мундиала пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.