 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назван состав национальной сборной Сан-Марино для матча со сборной Азербайджана

    Главный тренер Пьер Анджели Мандзароли направил приглашение 21 футболисту

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Сан-Марино по футболу для подготовки к матчам против сборных Северной Ирландии и Азербайджана в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

    Как сообщает Report, для участия на стартующем сегодня учебно-тренировочном сборе главный тренер Пьер Анджели Мандзароли направил приглашение 21 футболисту.

    Вратари: Джакомо Мурадджини, Маттиа Манзароли.

    Защитники: Джованни Бонини, Марко Берарди, Давид Сезарини, Кристиан Бролли, Фабио Витаоли, Микеле Кеволи, Андреа Грандони.

    Полузащитники: Майколь Берретти, Пиетро Кальзолари, Лука Чеччароли, Лука Кенсони, Микеле Кервеллини, Алессандро Голинудджи, Адольфо Хосе Хирш, Томмасо Зафферани, Андреа Заволи.

    Нападающие: Марко Берарди, Данило Ринальди, Маттиа Стефанелли.

    Отметим, что Сан-Марино, который 1 сентября примет Северную Ирландию, спустя три дня будет гостем сборной Азербайджана.

    Матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00.

    На выездном матче возглавляемый Робертом Просинечки коллектив обыграл соперников со счетом 1:0. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi