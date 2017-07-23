Назначенный Трампом глава департамента коммуникаций признался, что удалил прославляющий Клинтон твит

Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Новый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил о переменах в своих политических пристрастиях и признался, что удаляет свои старые публикации в социальных сетях. Ранее пользователи сервиса микроблогов Twitter уличили его в том, что он удаляет твиты с критикой Трампа и поддержкой Хиллари Клинтон.

«Полная прозрачность: я удаляю старые твиты. Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать вас. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что важно», — написал Скарамуччи в Twitter.