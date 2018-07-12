Назначен новый главный тренер сборной Польши по футболу

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Определён новый главный тренер сборной Польши по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Польши, покинувшего пост после неудачи на чемпионате мира Адама Навалька сменил Ежи Брежечек. Последним местом работы 47-летнего специалиста была "Висла".

Отметим, что в проведенных в ЧМ-2018 трех встречах, сборная Польши в одной одержала победу, в двух проиграла и заняла последнее место в группе H.