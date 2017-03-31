Нападающий сборной Германии Андре Шюррле вернулся из Баку в свой клуб с травмой

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Футболист "Боруссии" (Дортмунд) Андре Шюррле вернулся в свой клуб из лагеря национальной команды Азербайджана с травмой.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Боруссии" Томас Тухель.

По его словам, на матче со сборной Азербайджана в Баку 27-летний нападающий повредил сухожилие.

Тухель заявил, что 1 апреля Шюррле не будет участвовать в Рурском дерби с "Шальке".

До этого Марко Ройс и Марио Гетце из-за травмы пропустили матч со сборной Азербайджана. Они также не уедут на дерби. В числе травмированных футболистов есть также и Эрик Дурм.

Отметим, что отличившись на 19-й и 81-й минутах матча со сборной Азербайджана, Андре Шюррле сыграл важную роль в победе своей команды со счетом 4:1.