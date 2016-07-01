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    На чемпионате Европы допинг не выявлен

    Образцы взяты у 1 818 футболистов

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ У футболистов, участвующих на чемпионате Европы, до сегодняшнего дня допинг не обнаружен. 

    Как сообщает Report, образцы взяты у 1 818 футболистов, результаты оказались отрицательными. 

    Тесты начали проводиться с 1 января. В целях проверки у футболистов были взяты образцы и отправлены в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) во французском регионе Шатне-Малабри.

    354 из них были проведены во время турнира. 

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