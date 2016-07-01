На чемпионате Европы допинг не выявлен

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ У футболистов, участвующих на чемпионате Европы, до сегодняшнего дня допинг не обнаружен.

Как сообщает Report, образцы взяты у 1 818 футболистов, результаты оказались отрицательными.

Тесты начали проводиться с 1 января. В целях проверки у футболистов были взяты образцы и отправлены в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) во французском регионе Шатне-Малабри.

354 из них были проведены во время турнира.