На базе, где разместилась сборная России по футболу, произошло убийство

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ На Новогорской олимпийской базе, где разместилась сборная России по футболу в связи с чемпионатом мира, произошло убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на "Московский Комсомолец", в ресторане на территории базы 28-летний официант из Украины нанес 55-летнему повару смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан.

Отметим, что на данный момент российская сборная находится в Самаре в связи с предстоящим сегодня матчем III тура группы А со сборной Уругвая.