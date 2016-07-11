МВД Франции: В ходе Евро-2016 задержаны 1550 человек, 64 выдворены из страны

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Более полутора тысяч человек были задержаны в ходе проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу, из них 59 были осуждены, 64 выдворены из страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.

"Правоохранительные органы провели 1550 задержаний, 891 человек был помещен под стражу. К реальным и условным срокам приговорены 59 человек, 64 человека выдворены из страны", — заявил Казнев на пресс-конференции.