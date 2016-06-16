МВД Франции: 323 человека задержаны с начала Евро-2016

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Более 320 человек были задержаны с момента начала чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Франции.

Всего было задержано 323 человека, из них 196 по-прежнему находятся под стражей.

По данным министерства внутренних дел, "8 задержанных уже осуждены на различные реальные сроки тюремного заключения, а также 3 человека - условно".

МВД также сообщило, что с начала чемпионата из страны были депортированы 24 человека.