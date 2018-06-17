Месси рассказал о нереализованном пенальти

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Лидер аргентинской сборной Месси, который не лучшим образом провел матч чемпионата мира-2018 с Исландией, признался, что его команда хотела победить, но сделать это не получилось. "Мы хотели победить, но не удалось. Забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет. Они плотно встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство", - сказал Месси, передает Report.

Звезда мирового футбола признал, что его команда не смогла победить, так как он не реализовал шанс по ходу встречи: "Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы, сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим играм. "Это чемпионат мира. Здесь никто никому ничего просто так не подарит", - добавил аргентинец.