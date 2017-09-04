Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер".

В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.

"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.