Мексиканские футболисты попросили фанатов не шуметь ночью на ЧМ-2018

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Мексиканские футболисты попросили фанатов не шуметь ночью во время чемпионата мира по футболу в России, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Мы очень рады поддержке, которую здесь получаем. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Завтра предстоит очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие. Поэтому мы очень просим вас не шуметь", - сказал капитан мексиканцев Рафаэль Маркес.

Как сообщает ESPN, болельщики расположились перед отелем, где проживают футболисты, скандировали их имена и распевали песни.