Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после поражения от национальной команды Франции (3:4) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 объявил о завершении международной карьеры, передает Report.

«Настало время сказать команде «прощай». Отныне я болельщик сборной», — сказал 34-летний футболист в эфире телеканала TyC Sports.

Хавьер выступал за сборную Аргентины с 2003 года. Вместе с национальной командой хавбек дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).