Макси Перейра: Мы намерены показать свою лучшую игру против России

Нижний Новгород. 23 июня. REPORT.AZ/ Уругвайская сборная намерена показать против России свою лучшую игру.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил защитник сборной Макси Перейра.

Он отметил, что уругвайцы понимают какое давление на них будет оказано, так как Россия играет у себя дома.

"Несмотря ни на что мы постараемся показать все, на что способны и выйти из группы с первого места", - подчеркнул защитник.

По его словам, уругвайцам не важно с кем они будут играть в 1/8 финала - с Испанией или Португалией.