Майкл О'Нил: Погодные условия в Баку не помешают нашему выступлению

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Я смотрел за всеми матчами сборной Азербайджана. Было бы лучше, если бы вы задали вопрос о подготовке соперника Роберту Просинечки. Первые 30 минут матча между Азербайджаном и Германией оставили хорошее впечатление. Посмотрим, как будет теперь".

Как сообщает Report, об этом на организованной до матча пресс-конференции заявил главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил.

Британский специалист также затронул возможный дебют в сборной Азербайджана бразильца Ричарда Алмейды: "Я видел его игру в клубе. Он хороший футболист. Однако и наши футболисты выступают в Премьер-лиге Англии. Они подготовлены так, что могут противостоять Алмейде".

Майкл О'Нил сказал, что погодные условия в Баку не повлияют на их выступление: "Погодные условия хорошие. Турецкий климат был похож на здешний. Там мы прошли подготовку. Климат в нашей стране также был неплохим. Думаю, что погодные условия не повлияют на наше выступление. В Белфасте мы одержали победу со счетом 4:0. Мы выбрали правильную тактику. Постараемся показать здесь хорошую игру. В Белфасте мы победили, не пропустив ни одного мяча. Это мы можем повторить и в Баку. Однако и у соперника есть шансы занять второе место".

Главный тренер команды-соперницы перечислил отличившихся в составе национальной сборной Азербайджана футболистов: "В сборной Азербайджана есть хорошие футболисты. Хотелось бы отметить Рамиля Шейдаева, Дмитрия Назарова, Руслана Гурбанова и Рахида Амиргулиева. Кроме того, я наблюдал за выступлениями азербайджанских клубов в еврокубках. К примеру, я смотрел за прошедшим в Глазго матчем "Карабаха" против "Селтика".

Отметим, что предстоящий 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 20:00.