Майкл О'Нил: Мы провели тренировки в соответствии со временем игры, намеченной в Баку

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В особенности в последние два было очень жарко. В Турции мы провели тренировки в соответствии со временем игры, намеченной в Баку. Мы прошли хорошую подготовку в связи с адаптацией к климату. Надеюсь, что погода не будет основным фактором".

Как сообщает Report со ссылкой на Sportinglife, об этом заявил Майкл О`Нил - главный тренер сборной Северной Ирландии, которая сыграет со сборной Азербайджана 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2018 года.

М. О`Нил сказал, что Гарет Макаули, из-за травмы не принявший участие 2 июня в товарищеской встрече с Новой Зеландией, сможет сыграть против сборной Азербайджана. Он заявил, что 37-летний защитник клуба "Вест Бромвич" чувствует себя хорошо.

Отметим, что сборная Северной Ирландии 3-го июня для проведения четырехдневных учебно-тренировочных сборов прибыла в Турцию. После подготовительного процесса британцы совершат визит в Баку. Матч начнется на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова в 20:00.