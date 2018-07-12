Лучший футболист матча Хорватия-Англия попал в больницу

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Хорватский полузащитник Иван Перешич попал в больницу после полуфинала ЧМ с Англией.

Как сообщает Report со ссылкой на RenTV, 29-летний футболист находится на обследовании с травмой правого коленного сустава.

Травму спортсмен получил в матче полуфинала ЧМ против сборной Англии. Перишич был назван лучшим игроком матча - в ходе игры он забил один гол и отметился результативной передачей.

Напомним, что в итоге Хорватия обыграла Англию со счетом 2:1. В финале ЧМ хорваты встретятся со сборной Франции. Игра состоится на московском стадионе "Лужники".