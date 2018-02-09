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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Кубок мира по футболу доставлен в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит организован в рамках совместного сотрудничества компании "Coca-Cola" со своим долгосрочным партнером в Азербайджане - АФФА.

Высшую награду сопровождал завоевавший золотую медаль в составе сборной Франции на чемпионате мира 1998 года Кристиан Карамбе. Среди встречающих кубок был и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Кубок был доставлен из Международного аэропорта Гейдар Алиев в отель Hilton. Здесь пройдет пресс-конференция для представителей местных СМИ. Затем кубок увезут в торговый центр "Gənclik Mall", где его смогут увидеть жители и гости столицы. Кубок мира будет демонстрироваться с 13:00 до 19:00.