Крис Брант: Азербайджанцы сейчас знают о нас больше

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В последний раз, играя в Баку против сборной Азербайджана, мы проиграли со счетом 0:2. Поэтому результат матча в прошлом ноябре стал для них неожиданностью. В этот раз они будут очень осторожны. Они сейчас знают о нас больше".

Как сообщает Report, об этом сказал игрок сборной Северной Ирландии, оценивая для Independent предстоящую 10 июня в Баку игру со сборной Азербайджана в рамках отборочного группового этапа к чемпионату мира 2018 года.

Носящий форму английского клуба "Вест Бромвич" 33-летний защитник полагает, что если им удастся перехватить мяч в защитных зонах сборной Азербайджана, то они достигнут успеха: "В ноябрьском матче в Белфасте, где мы выиграли со счетом 4:0, мы делали именно так. Но я уверен, в этот раз они будут более подготовлены. Мы сейчас тренируемся так же, как готовимся ко всем встречам. В этом отборочном туре я был вынужден пропустить несколько игр, но ребята выступили хорошо. Для того чтобы обойти лидера группы - Германию, нужно чудо. Но у нас есть реальный шанс получить пропуск к этапу плей-офф".

Отметим, что на домашней игре, где Северная Ирландия обыграла сборную Азербайджана со счетом 4:0, последний гол забил Крис Брант. Очередная встреча между двумя сборными состоится 10 июня на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. После пяти туров Северная Ирландия с 10 баллами занимает второе место, Азербайджан с 7 баллами - четвертое.