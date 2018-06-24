Колумбия разгромила Польшу, которая лишалась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Польши и Колумбии.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

В матче 3-го тура группового этапа сборная Колумбии в Самаре встретится с командой Сенегала, а Польша сыграет с Японией в Волгограде. Обе встречи пройдут 28 июня.