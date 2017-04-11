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    Количество обеспеченных газом абонентов превысило 2,036 млн

    В этом году зарегистрировано 27 554 новых абонентов

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2017 года в Производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 27 554 новых абонента.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 12 570 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 14 984 - на регионы.

    Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 036 014.

    На 1 апреля 422 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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