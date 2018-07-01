Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Килиан Мбаппе оказался самым быстрым футболистом в мире. он установил рекорд скорости на чемпионатах мира.

Как передает Report, вингер Сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на чемпионатах мира. Француз разогнался до 38 километров в час, когда зарабатывал пенальти в ворота Сборной Аргентины.

Он побил рекорд Арьена Роббена, установленный на прошлом ЧМ и составлявший 37 км/ч.

Напомним, что сборная Франции обыграла сборную Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в следующий раунд.