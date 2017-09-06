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    Каждому футболисту сборной Саудовской Аравии будет выплачена награда в размере 1,1 млн евро

    Это пообещал наследный принц страны

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Каждый футболист сборной Саудовской Аравии, завоевавшей путевку в финальный этап чемпионата мира 2018 года, получит награду в 5 млн риалов (1,1 млн евро).

    Как сообщает Report со ссылкой на arabic.sputniknews.com, награда, обещанная наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, станет рекордной в истории спортивных достижений страны.

    Арабы, победив Японию со счетом 1:0, в составе Группы В вышли в мундиаль.

    Отметим, что Саудовская Аравия стала 8 страной, официально получившей путевку на ЧМ-2018.

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