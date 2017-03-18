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    Карло Анчелотти посоветовал не вызывать футболиста "Баварии" на матч с Азербайджаном

    Сказал Йоахиму Леву, что...© Courtesy İmage

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Футболист "Баварии" Жером Боатенг не был вызван в сборную на матчи с Англией и Азербайджаном после консультаций с главным тренером клуба Карло Анчелотти.

    Как сообщает Report, об этом сказал сам итальянский специалист.

    Он сообщил, что поговорил с главным тренером Бундестима Йоахимом Левом по поводу 29-летнего защитника: "Сказал Йоахиму Леву, что состояние Боатенга приемлемое для национальной команды. Но ему нужно время, чтобы улучшить свое физическое состояние".

    Анчелотти сказал, что во время матча XXV тура с менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 19 марта, хочет дать шанс Боатенгу в течение нескольких минут.

    Отметим, что сборная Германии 22 марта встретится с Англией в товарищеском матче в Дортмунде, а 26 марта - в Баку с Азербайджаном в рамках отборочного группового матча Чемпионата мира-2018.

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