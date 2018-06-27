Йоахим Лёв: Сборная Германии не заслужила выхода из группы на ЧМ-2018

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от команды Южной Кореи (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира—2018 и вылет с турнира, передает Report.

«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу сказать, что мы не заслужили выхода из группы. Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому что соперник играл лучше.

Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось», — заявил Лёв.