Исключённый из сборной Хорватии футболист получит серебряную медаль ЧМ-2018

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Исключённый из сборной Хорватии Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018.

Как сообщает Report, пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пачак рассказал о решении футболистов национальной команды в отношении нападающего Николы Калинича.

"Члены национальной команды решили, что Калинич тоже получит серебряную медаль чемпионата мира", - цитирует Пачака 24sata.hr.

Отметим, что Калинич был исключён из состава после матча первого тура группового этапа чемпионата мира–2018 с Нигерией (2:0) после отказа выйти на замену в концовке встречи.