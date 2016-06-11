Хозяева на чемпионате Европы выигрывают матчи открытия раз в 16 лет

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ С тех пор, как в рамках чемпионата Европы стал проводиться групповой турнир, хозяева участвовали в матчах открытия девять раз.

Как сообщает Report, только три из этих встреч завершились для них успешно.

Интересно, что каждую из хозяйских побед разделяет временной промежуток в 16 лет. В 1984 и 2016 годах с триумфа стартовали французы, а 2000 году – бельгийцы.

Матчи открытия чемпионатов Европы:

Год Город Матч Счет Голы 1980 Рим Чехословакия – ФРГ 0:1 Руммениге, 57. 1984 Париж Франция – Дания 1:0 Платини, 78. 1988 Дюссельдорф ФРГ – Италия 1:1 Бреме, 56 - Манчини, 52. 1992 Стокгольм Швеция – Франция 1:1 Эриксон, 24 - Папен, 59. 1996 Лондон Англия – Швейцария 1:1 Ширер, 23 - Тюркильмаз, 83. 2000 Брюссель Бельгия – Швеция 2:1 Гор, 43. Э.Мпенза, 46 - Мьелбю, 53. 2004 Порту Португалия - Греция 1:2 Криштиану Роналду, 90+3 - Карагунис, 7. Басинас, 51. 2008 Базель Швейцария – Чехия 0:1 Сверкош, 71. 2012 Варшава Польша – Греция 1:1 Левандовски, 17 - Салпингидис, 71. 2016 Сен-Дени Франция – Румыния 2:1 Жиру, 57. Пайет, 89 – Станку, 65.

Отметим, что начиная с 1980 года, когда впервые в финальной части приняли участие восемь команд, проводятся групповые турниры.