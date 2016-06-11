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    Хозяева на чемпионате Европы выигрывают матчи открытия раз в 16 лет

    Два из них выиграла Франция

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ С тех пор, как в рамках чемпионата Европы стал проводиться групповой турнир, хозяева участвовали в матчах открытия девять раз. 

    Как сообщает Report, только три из этих встреч завершились для них успешно.

    Интересно, что каждую из хозяйских побед разделяет временной промежуток в 16 лет. В 1984 и 2016 годах с триумфа стартовали французы, а 2000 году – бельгийцы.

    Матчи открытия чемпионатов Европы:


    ГодГородМатчСчетГолы
    1980РимЧехословакия – ФРГ0:1Руммениге, 57.
    1984ПарижФранция – Дания1:0Платини, 78.
    1988ДюссельдорфФРГ – Италия1:1Бреме, 56 - Манчини, 52.
    1992СтокгольмШвеция – Франция1:1Эриксон, 24 - Папен, 59.
    1996ЛондонАнглия – Швейцария1:1Ширер, 23 - Тюркильмаз, 83.
    2000БрюссельБельгия – Швеция2:1Гор, 43. Э.Мпенза, 46 - Мьелбю, 53.
    2004ПортуПортугалия - Греция1:2Криштиану Роналду, 90+3 - Карагунис, 7. Басинас, 51.
    2008БазельШвейцария – Чехия0:1Сверкош, 71.
    2012ВаршаваПольша – Греция1:1Левандовски, 17 - Салпингидис, 71.
    2016Сен-ДениФранция – Румыния2:1Жиру, 57. Пайет, 89 – Станку, 65.

    Отметим, что начиная с 1980 года, когда впервые в финальной части приняли участие восемь команд, проводятся групповые турниры.

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