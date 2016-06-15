​Группа английских болельщиков напала на российских фанатов в Лилле

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Группа английских болельщиков атаковала российских фанатов в Лилле.

Как передает Report, стычка продолжилась несколько секунд, после чего британцы отступили.

Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал сборную России на €150 тыс. и дисквалифицировал условно национальную команду до конца Евро-2016 из-за беспорядков до и после матча Англия – Россия (1:1).

Ближайший матч на Евро-2016 россияне проведут 15 июня против Словакии.