 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Группа английских болельщиков напала на российских фанатов в Лилле

    Стычка продолжилась несколько секунд, после чего британцы отступили

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Группа английских болельщиков атаковала российских фанатов в Лилле.

    Как передает Report, стычка продолжилась несколько секунд, после чего британцы отступили.

    Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал сборную России на €150 тыс. и дисквалифицировал условно национальную команду до конца Евро-2016 из-за беспорядков до и после матча Англия – Россия (1:1).

    Ближайший матч на Евро-2016 россияне проведут 15 июня против Словакии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi