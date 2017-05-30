Главный тренер сборной Северной Ирландии: Если мы не победим сборную Азербайджана, мы не сможем сохранить свою нынешнюю позицию

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Игра с Азербайджаном очень важна для нас".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нилл, говоря о матче со сборной Азербайджана в отборочной группе чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в Баку.

48-летний специалист заявил о том, что они должны выиграть в этой встрече 3 очка: "В настоящее время мы опережаем Азербайджан на 3 очка, Чехию, которая встретится с Норвегией, на 2 очка. Наш соперник хочет заработать очки для улучшения положения в группе. Но если мы не победим сборную Азербайджана, мы не сможем сохранить свою нынешнюю позицию. Мы должны как можно лучше сыграть, чтобы оставить разницу в очках с командами, которые отстают от нас. Если учесть, что Германия на встрече с Сан-Марино выиграет 3 очка, то для сохранения импульса в группе для нас важно 3 очка в игре с Азербайджаном".

Отметим, что встреча с Северной Ирландией состоится 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В настоящее время Группу С возглавляет Германия с 15 очками. Северная Ирландия с 10 очками находится на 2-ом, Чехия с 8 очками - на 3-м, Азербайджан с 7 очками - на 4-ом, Норвегия с 3 очками - на 5-ом месте. Последнее место без очков занимает Сан-Марино.