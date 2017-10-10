Германия установила рекорд результативности в истории отборов на ЧМ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Германии установили рекорд по количеству забитых голов в рамках квалификационных этапов к чемпионатам мира.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, благодаря победе в заключительном туре над Азербайджаном 5: 1, число забитых голов "бундестим" за 10 туров составила 43 гола.

Предыдущий рекорд принадлежал Испании (42), которая оформила его в 2000 году.

Примечательно, что подопечные Йоахима Лева победили во всех матчах квалификации мирового первенства в третий раз - одной другой европейской сборной это не удавалось сделать более одного раза.

Стоит отметить, что шестнадцать побед в квалификациях чемпионата мира подряд - повторение рекорда сборной ФРГ, которая не теряла очки с 1969 по 1985 год (в 1974 и 78 автоматически попадали в основную сетку соревнований, как хозяева турниров).