ЕВРО-2016: ​Германия разгромила команду Словакии в 1/8 финала - ВИДЕО

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Германии по футболу разгромила команду Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира, который проходит во Франции.

Как передает Report, встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лилле, завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.

В составе действующих чемпионов мира голы забили Жером Боатенг (на 8-й минуте), Марио Гомес (43) и Юлиан Дракслер (63). На 14-й минуте полузащитник сборной Германии Месут Озил не реализовал пенальти.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Германии сыграет с победителем матча между командами Италии и Испании, который состоится в понедельник.