​Германия и Польша сыграли вничью - ВИДЕО

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2016, который проходит во Франции.

Как передает Report, встреча группы С, прошедшая в четверг в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счетом 0:0.

Ничья сборных Польши и Германии лишила сборную Украины всех шансов на выход в плей-офф Евро-2016. Поляки и немцы, имеющие по 4 очка в активе, стали недосягаемы для украинских футболистов. А поражение во втором туре от команды Северной Ирландии (0:2) лишило сборную Михаила Фоменко возможности обойти ее, так как по регламенту Евро при равенстве очков ключевым дополнительным показателем является личная встреча. Сборная Украины стала первой командой, которая покинет чемпионат Европы-2016.

В третьем туре сборная Германии сыграет 21 июня в Париже на "Парк де Пренс" с командой Северной Ирландии, а поляки в тот же день встретятся в Марселе с командой Украины.