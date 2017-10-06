Германия досрочно пробилась на ЧМ-2018, обыграв в гостях Северную Ирландию - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 и обеспечила себе участие в мундиале.

Как передает Report, в первом тайме в составе немцев отличились Себастьян Руди и Сандро Вагнер, а на 86-й минуте вопрос о победителе снял Джошуа Киммих. В самом конце встречи хозяева смогли отквитать один гол усилиями Джоша Мадженниса. Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.

В параллельном матче группы C Норвегия в гостях разгромила Сан-Марино — 8:0. Мохамед Эльюнусси стал автором хет-трика.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 9-й тур

Северная Ирландия – Германия - 1:3

0:1 – Руди – 2, 0:2 – Вагнер – 21, 0:3 – Киммих – 86, 1:3 – Мадженнис – 90+3

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 9-й тур

Сан-Марино – Норвегия - 0:8

0:1 – Хенриксен – 8, 0:2 – Кинг – 14 (пен), 0:3 – Кинг – 17, 0:4 – Эльюнусси – 39, 0:5 – Эльюнусси – 48, 0:6 – Сельнес – 58, 0:7 – Эльюнусси – 68, 0:8 – Линнес – 86