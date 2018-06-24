Гарри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил хет-трик в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Панамы.

Как сообщает Report, в первом тайме игрок «Тоттенхэма» реализовал два пенальти, а во второй половине забил третий мяч.

Теперь на счету Кейна пять голов на ЧМ-2018, он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира, обогнав бельгийца Ромелу Лукаку и португальца Криштиану Роналду, у которых по четыре мяча.