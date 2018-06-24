Гарри Кейн: “У меня неплохо получается быть бомбардиром”

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Наша главная цель быть первыми в группе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил капитан сборной Англии и лучший бомбардир чемпионата мира по футболу Гарри Кейн.

По его словам, он любит забивать голы в играх за сборную.

"Не много игроков делают хет-трик в матче чемпионата мира, поэтому я забрал мяч себе. Третий мяч — один из самых важных и красивых мячей в моей карьере. Пока у меня неплохо получается быть бомбардиром, надеюсь, это поможет моей команде побеждать", - сказал голеадор.

Он отметил, что команда провела хорошую работу и будет продолжать готовиться к следующим играм.

"Самое главное то, что вся команда любит играть в футбол. Мы все радуемся когда выходим на поле. Наша главная цель быть первыми в группе. Последний матч освободил нас от давления", - сказал капитан сборной Англии.