Гарет Саутгейт: Мы всегда стараемся порадовать своих болельщиков

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Ехать в Россию для английских болельщиков довольно затратно".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

По его словам, английские фанаты приехали в Россию в малом количестве не из-за угроз безопасности, а из-за больших затрат.

"Тут еще надо тратиться на внутренние перелеты. На других турнирах может было больше наших болельщиков. Думаю завтра на игре с Панамой будет больше болельщиков. Мы всегда готовы отплатить своим фанатам красивой игрой" , - сказал Саутгейт.

Он также отметил, что сборная Англии не оглядывается на соперника, а играет в свой атакующий футбол.