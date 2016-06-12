Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Польши одержали победу над командой Северной Ирландии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Как передает Report, матч группы С прошел в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера".

Забитым мячом в составе поляков на 51-я минуте отметился Аркадиуш Милик, ставший самым молодым автором гола национальной команды на европейских чемпионатах.

Сборная Польши одержала первую в истории победу в финальных стадиях чемпионатов Европы. Для команды Северной Ирландии эта игра стала дебютной в финальных турнирах европейских первенств.

В следующей игре команда Польши 16 июня в пригороде Парижа Сен-Дени встретится со сборной Германии, а североирландцы сыграют в Лионе с украинцами.