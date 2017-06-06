Футболист сборной Северной Ирландии: Мы не будем относиться к сборной Азербайджана небрежно

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане мы будем играть в жестких условиях. Будет сложно выступать против этой команды. Мы не будем небрежны по отношению к противнику".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Северной Ирландии Аарон Хьюз, говоря о групповом матче со сборной Азербайджана, который состоится 10 июня в Баку, в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года. 38-летний защитник отметил, что с приближением цикла к концу, независимо от противников, каждая игра становится важнее предыдущих: "Потому что тогда вы знаете, что в случае победы приблизитесь к цели и награде".

Играющий сейчас в шотландском "Харс" Хьюз сказал, что до этого он один раз посещал Баку: "В 2013 году я не был направлен на игру с Азербайджаном, но в 2005 я там был. Та встреча завершилась без голов. Я помню, что главный тренер соперника Карлос Алберто Торрес не очень хорошо высказался о нашей команде после игры".

Отметим, что матч Азербайджан - Северная Ирландия на стадионе им. Тофика Бахрамова начнется в 20:00. В отсутствие травмированного Крейга Керткарта ожидается выступление Аарона Хьюза в стартовом составе. После встречи в Баку в 2005 году покойный главный тренер сборной Азербайджана Карлос Алберто Торрес обвинил сборную Северной Ирландии в том, что они не играют в футбол, а постоянно совершают угловые подачи. Тогда его коллега команды-соперника Лори Санчес отказался комментировать заявления Торреса.