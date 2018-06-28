 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист сборной Ирана в 23 года завершил карьеру

    Может быть, это самое трудное решение в моей жизни

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Футболист российского клуба "Рубин" Сердар Азмун заявил о завершении карьеры в сборной Ирана.  

    Как сообщает Report, об этом 23-летний нападающий написал на своей странице в İnstagram.  

    Азмун заявил, что счел за честь играть в сборной своей страны: "Очень жаль, что я решил расстаться со сборной. Может быть, это самое трудное решение в моей жизни, так как молодым игрокам сложно попасть в сборную". 

    Отметим, что сборная Ирана набрала 4 очка в группе B группового этапа ЧМ-2018 и ей не удалось завоевать путевку в 1/8 финала. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi