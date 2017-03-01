Футболист национальной сборной Германии Марио Гётце может пропустить игру со сборной Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Ведущий футболист национальной сборной Германии Марио Гётце может пропустить отборочный матч в Баку со сборной Азербайджана в рамках чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, причиной этому является получение мышечных повреждений полузащитником, выступавшим за дортмундскую "Боруссию". Эти травмы стали причиной метаболических нарушений и болей в коленях у 25-летнего атакующего полузащитника.

В клубе, где он играет, заявили, что в настоящее время он продолжает лечение. Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что футболист не сможет вернуться на поле в скором времени. А сам футболист отметил, что делает все возможное для скорейшего присоединения к тренировкам и достижения общих целей.

Отметим, что герой финального матча с Аргентиной на ЧМ-2014 года Марио Гётце в этом году последний раз выходил на поле 29-го января на 66-ой минуте выездного матча с "Майнцом".

Матч Азербайджан-Германия пройдет 26 марта на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главный тренер бундестим Йоахим Лёв 17 февраля огласит состав, с которым приедет в Баку.