Футболист Дмитрий Назаров попал в историю сборной Азербайджана

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров попал в историю отечественного футбола. Как сообщает Report, 29-летний нападающий стал первым азербайджанским футболистом, забившим гол в ворота четырехкратных чемпионов мира, самых титулованных сборных Европы - Италии и Германии.

Футболист немецкого клуба Aue забил первый гол 10 октября 2016 года в Баку во время игры со сборной Италии в рамках отборочного группового раунда Евро-2016.

26 марта на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках отборочного раунда ЧМ-2018 он разочаровал немцев. Хотя Назаров сравнял счет в обеих играх, в итоге сборная Азербайджана проиграла со счетом 1:2 и 1:4, соответственно.

Отметим, что в активе Назарова 6 голов. 4 из них были забиты в официальных матчах. В прошлом цикле в Баку он также разочаровал сборные Болгарии и Мальты. Два гола он забил в товарищеских матчах.