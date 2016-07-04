​Французы разгромили исландцев в 1/4 финала Евро-2016 и вышли в полуфинал - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сборная Франции обыграла команду Исландии со счетом 5:2 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу и вышла в полуфинал турнира.

Как передает Report, в составе французов голами отметились Оливье Жиру (12-я и 59-я минуты), Поль Погба (20), Димитри Пайет (43) и Антуан Гризманн (45). У исландцев мячи забили Колбейнн Сигторссон (56) и Биркир Бьярнасон (84).

Сборная Франции впервые на чемпионате Европы 2016 года смогла отличиться в первом тайме, а Гризманн, который с четырьмя мячами вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров турнира, стал автором сотого гола этого первенства. Кроме того, он стал первым французом со времен Мишеля Платини (чемпионат Европы 1984 года), забивавшим четыре мяча или более в финальной стадии крупного турнира. Также сборная Франции стала первой командой, которая забила четыре мяча в первой половине матча в финальной части чемпионатов Европы.

Сборная Исландии стала первой в истории командой, которая не меняла стартовый состав в первых пяти матчах чемпионата Европы.

Соперником французов по полуфиналу будет сборная Германии, обыгравшая в четвертьфинале команду Италии в серии пенальти. Встреча состоится 7 июля в Марселе на стадионе "Велодром". В другом полуфинале, который пройдет 6 июля в Лионе на "Стад де Лион", встретятся команды Португалии и Уэльса.

Чемпионат Европы завершится 10 июля.