ФИФА разорвала сотрудничество с Марадоной

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ ФИФА прекратила сотрудничество с бывшим нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной, который присутствовал на матчах чемпионате мира – 2018 в качестве посла, передает Report со ссылкой на Diariocorreo.pe.

По информации источника, такое решение организация приняла в связи с поведением 57-летнего аргентинца на матче 3-го тура группового этапа между сборными Аргентины и Нигерии (2:1).

После победного гола аргентинской команды Марадона кому-то показывал средний палец, а также кричал на болельщиков, когда нигерийцы сравняли счёт. ФИФА попросила Марадону улучшить поведение, в противном случае пригрозила ему запретом на посещение стадионов ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что ФИФА платит Марадоне по £ 10 тыс. (около € 11,3 тыс.) за каждый матч чемпионата мира—2018, который он посещает.