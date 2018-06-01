Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА на греческую федерацию

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Федерация футбола Ирана подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Как сообщает Report, иранская сторона объявила о приостановлении отношений с Греческой федерацией футбола в связи с тем, что товарищеский матч между командами, запланированный на 2 июня, был отменен.

Таким образом, сборная Ирана единственный товарищеский матч перед чемпионатом мира проведет в Москве 8 июня против команды Литвы.

2 июня в Стамбуле должен был пройти товарищеский матч между сборными Ирана и Греции, столица Турции была выбрана в качестве места проведения еще в феврале. В марте на границе Греции и Турции турецкими военными были арестованы два гражданина Греции, так как они нарушили границу. Греческая сторона утверждает, что это произошло невольно и было вызвано сильным снегопадом.

В связи с данным инцидентом президент Греческой федерации футбола Эвангелос Грамменос уведомил своих коллег из Федерации футбола Ирана, что сборная Греции не будет проводить матч в Турции, и предложил сыграть в Афинах. Сообщалось, что иранская федерация отклонила это предложение, так как, во-первых, поездка в Афины не соответствовала плану сборной Ирана по подготовке к чемпионату мира, а во-вторых, сборная Ирана не может принять участие в игре, показываемой по телевидению, где будут видны рекламные объявления алкогольной продукции и ставок.

В четверг Федерация футбола Ирана опровергла утверждения греческой стороны и заявила, что сборная Ирана всегда была готова провести матч в Греции. Федерация сообщит о случившемся в ФИФА, а также воспользуется всеми доступными юридическими возможностями, чтобы компенсировать финансовые и спортивные потери.

Вместо матча со сборной Греции команда Ирана 2 июня в Стамбуле должна была сыграть с командой Косова. В четверг Футбольная федерация Косова сообщила, что матч с иранцами отменен, так как соперник выставил неприемлемые условия, сообщается, что сборная Ирана требовала провести игру без зрителей. Федерация футбола Ирана утверждает, что сделала все возможное для организации товарищеского матча и приняла все условия сборной Косова, включая пожелания по транспорту, проживанию, но в последний момент федерация Косова выдвинула новые условия, которые было невозможно исполнить.

Отметим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На турнире сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).