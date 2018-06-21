Фанаты сборной Колумбии угрожают Карлосу Санчесу смертью за удаление в матче с Японией

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил сотни угроз после матча группового этапа ЧМ-2018 с Японией (1:2), сообщает Report.

Санчес был удален за игру рукой в штрафной уже на третьей минуте матча, при этом судья назначил пенальти.

Как передает The Guardian, после матча футболист получил сотни смертельных угроз, а полиция уже начала расследование по этому поводу.

Напомним, что после ЧМ-1994 в Колумбии застрелили игрока сборной Андреса Эскобара из-за того, что защитник забил автогол в одном из матчей того турнира.