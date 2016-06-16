​ЕВРО: Украины проиграла команде Северной Ирландии - ВИДЕО

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Украины проиграла команде Северной Ирландии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу во Франции.

Как передает Report, встреча группы С, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу североирландцев, которым победу принес гол Гарета Маколи на 49-й минуте, а в добавленное время отличился Найалл Макгинн (96).

На 57-й минуте матч был приостановлен из-за сильного града, и команды на две минуты ушли подтрибунное помещение.

Североирландцы набрали 3 очка, у украинцев после двух матчей 0 баллов. 21 июня сборная Украины сыграет с командой Польши, а сборная Северной Ирландии – с командой Германии.