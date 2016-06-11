ЕВРО-2016: Сборная Швейцарии победила команду Албании - ВИДЕО

Баку. 11 Июнь. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Швейцарии победили команду Албании со счетом 1:0 в матче группы А чемпионата Европы, который проходит во Франции.

Как передает Report, гол за швейцарцев забил защитник Фабиан Шер на 5-й минуте встречи.

Примечательно, что в данном матче, который прошел в Лансе, впервые в истории чемпионатов Европы в составе противоположных команд сыграли друг против друга два брата - полузащитники Гранит Джака (Швейцария) и Таулант Джака (Албания). Результативными действиями игроки не отметились. Для сборной Албании прошедший матч стал дебютным на чемпионатах Европы.

В ходе игры состоялось первое на турнире удаление. На 36-й минуте встречи капитан сборной Албании Лорик Цана получил вторую желтую карточку.

Помимо сборных Албании и Швейцарии, в группе А выступают команды Франции и Румынии. Швейцарцы следующий матч проведут 15 июня в Париже с командой Румынии, а албанцы в тот же день в Марселе встретятся с французами.

Чемпионат Европы завершится 10 июля.